Доработка системы Trello

Доброго дня.

Необходимо доработать систему трелло. А именно

Проанализировать весь функционал Trello на предмет создания динамических бордов.

Динамический борд – такой борд, который автоматически (по заданным параметрам) отображает созданные карточки в других бордах.

Например:

Есть проект "Проект 1". Работы по проекту ведутся в борде Веб (разработка сайта), Медиазакупки (продвижение сайта и видеоролика), Комьюнити менеджмент (ведение официальных сообществ).

Необходимо: отдельный общий борд проекта "проект 1", где автоматически будут собираться все карточки по проекту из рабочих бордов (Веб, Медиазакупки, Комьюнити менеджмент).

Изменения в карточках, которые вносятся в динамическом общем борде по проекту должны также отображаться в рабочих бордах.

Документация по API https://trello.com/docs/index.html

От исполнителя жду не просто давайте сделаю. а конкретное предложение и бюджет со сроками.