Необходимо продумать парсер для набивки информацией арт сайт подобрать сайт донер Задачи парсера: импорт все информации о художниках, музеях, картинах и экспрот в xls табличку
Доработка системы Trello
Доброго дня.
Необходимо доработать систему трелло. А именно
Проанализировать весь функционал Trello на предмет создания динамических бордов.
Динамический борд – такой борд, который автоматически (по заданным параметрам) отображает созданные карточки в других бордах.
Например:
Есть проект "Проект 1". Работы по проекту ведутся в борде Веб (разработка сайта), Медиазакупки (продвижение сайта и видеоролика), Комьюнити менеджмент (ведение официальных сообществ).
Необходимо: отдельный общий борд проекта "проект 1", где автоматически будут собираться все карточки по проекту из рабочих бордов (Веб, Медиазакупки, Комьюнити менеджмент).
Изменения в карточках, которые вносятся в динамическом общем борде по проекту должны также отображаться в рабочих бордах.
Документация по API https://trello.com/docs/index.html
От исполнителя жду не просто давайте сделаю. а конкретное предложение и бюджет со сроками.
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