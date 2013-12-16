Нужен программист

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка163 просмотра

Нужен программист с навыками верстки ява скриптов и владеть адаптивной версткой.Движок webAdminX и на этом проекте познакомитесь с нашим двиком.Список того что нужно сделать (ТЗ)после выбора программиста

11 лет назад
Niva-Irina
Наталья 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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