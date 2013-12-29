Довести до ума сайт на oomla! 2.5.14 Сам не разбираюсь. Знакомый программист написал тех задание. Нужно закончить сегодня. Сайт www.kawasakisushi.ru логин user пароль1109. 1) Виртуалмарт – настроить, выдачу товара, оптимизировать фильтры ...
Подключить форму отправки, калькулятор
Добрый день !
Имеется сайт car тире credit.kz
Там имеется калькулятор и форма отправки заявки. Необходимо их подключить.
Задача простая. Предпочтение меньшей цене. Сделать нужно сразу.
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