Подключить форму отправки, калькулятор

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Завершен4 заявки147 просмотров

Добрый день !

Имеется сайт car тире credit.kz

Там имеется калькулятор и форма отправки заявки. Необходимо их подключить.

Задача простая. Предпочтение меньшей цене. Сделать нужно сразу.

11 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$11
1 день
Максим отлично справился ! Спасибо !
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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