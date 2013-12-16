Адаптация плагина от vBulletin 4 под vBulletin 3

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка100 просмотров

Требуется адаптация последней версии плагина vBGamEz под vBulletin 3.8.4

11 лет назад
iMangust
Виталий 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров