Техническое задание

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки232 просмотра

Требуется написать техническое задание для создания сайта

11 лет назад
alex_us
Алекс 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров