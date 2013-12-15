Программный код апи биткойн

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки211 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры, необходим программист разбирающийся в апи биткойна

Дизайн мой.

С вас только программный код.

Отдаю предпочтение юии+, питону, руби, пшп.

Желательно люди, которые уже сталкивались с апи или же непосредственно есть проекты по биткойну.

Python
11 лет назад
alexua3d
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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