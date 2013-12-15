Изменение сайта. Увеличение конверсии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка137 просмотров

Есть сайт avtoklub3a.ru/

Компания занимается оказанием юридической помощи автовладельцам (лишили прав, наезд на пешехода и пр.).

Показатель отказов сайта – 90%. (по метрике). Надо его изменить. Саму контекстную часть, главную.

Вот что у конкурентов – автоюрист-уфа.рф/ .

Или вот пример ufaloc.ru/

Информацию надо сгруппировать по блокам, поставить форму обратного звонка, сделать понятнее, удобнее.

11 лет назад
9272365994
Александр 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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