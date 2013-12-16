Скрипт рисования графика

Необходимо сделать график чтобы картинка была точь в точь как тут: http://sassoft.ru/primer.jpg

Тоесть слева буквы, области по x с 4 по 7 закрашены темным и имеются жирные линии. Это самое главное.

Также график должен строиться и сохраняться как картинка.

Т.е на выходе функция PHP: картинка сохраняется на сервере с этим графиком.

function NewGraphic($Params) return $filename_path - название сохраненного файла на сервере

Сколько будет стоить? Писать сюда.