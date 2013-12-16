Скрипт рисования графика

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Завершен3 заявки126 просмотров

Необходимо сделать график чтобы картинка была точь в точь как тут: http://sassoft.ru/primer.jpg

Тоесть слева буквы, области по x с 4 по 7 закрашены темным и имеются жирные линии. Это самое главное.

Также график должен строиться и сохраняться как картинка.

Т.е на выходе функция PHP: картинка сохраняется на сервере с этим графиком.

function NewGraphic($Params) return $filename_path - название сохраненного файла на сервере

Сколько будет стоить? Писать сюда.

PHP
11 лет назад
Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$10
1 день
Сделал быстро и так как надо было, спасибо вам.
Чёткая постановка задачи. Оплата сразу после проверки работы. Всё отлично - рекомендую.

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PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад

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