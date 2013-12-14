Создать туристический сайт на CodeIgniter

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок140 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо разработать туристический сайт.

Очень хотелось бы похожее на: tourister точка ru

С этого сайта надо позаимствовать логику разделов: Города, Страны, Новости, вопрос-ответ

Остальное пока не требуется.

Интересна цена и сроки выполнения такого проекта.

P.s.

Если можете предложить какую-нибудь цмс, а не codeigniter - готов выслушать.

Так же хотелось бы найти качественного и достойного исполнителя и посмотреть портфолио.

CodeIgniter
11 лет назад
trancep
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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