Скрипт зеркалирования сайта

Для повышения надежности сайта нужно создать скрипт, который будет отдавать его копию.

Алгоритм работы:

1) При запросе страницы весь статичный контент (картинки, js скрипты, css файлы и тд) складываются скриптом на диск и при следующем запросе отдаются уже с зеркального хостинга (момент отдачи я беру на себя при помощи rewrite из .htaccess).

2) Весть HTML контент складывается в локальную базу на sqlite, сама база разбивается на части, чтоб файлы не весили слишком много (я с этим тоже помогу).

3) Если сайт недоступен, то зеркальный скрипт отдает из базы страницу с некоторыми правками (я делю сам через str_replace), которые сообщают посетителю что он на зеркале и функционал в режиме read-only

Уже есть наброски этих скриптов, необходимо их собрать в одно целое и максимально ускорить работу