Отзывы и создание карты с отображением отелей

1. На разрабатываемом сайте reserve-menu.com неоходимо сделать карту отелей с метками, которые устанавливаем

как тут например, справа https://ostrovok.ru/hotels/?q=Kharkiv

нужна цена и срок

2. Также нужно сделать возможность оставления отзывов

Задача, чтоб правее видео тут http://reserve-menu.com/hotels/kharkov/gostinitsa-viva был закладка отзывы

Чтоб не было спамщиков, чтоб была хорошая защита, также чтоб не было возможности накрута, я не знаю как это сделать, по айпи или как. Чтоб к каждому отелю можно было оставить 1 отзыв, также при выставлении лайков в закладке отзывы, как на той же страницы http://reserve-menu.com/hotels/kharkov/gostinitsa-viva , чтоб сумировался бал общий. Если Гость уже 1 раз или на стр отеля или в закладке отзывы поставил лайк, то чтоб больше не смог в другом месте