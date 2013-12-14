Здравствуйте! Нужно дописать php файл, который бы принимал данные через ajax и отправлял их на почту. Есть файл mform.js, в нем есть ajax функция, которая отправляет данные в файл apushmsg.php. Его ...
Отзывы и создание карты с отображением отелей
1. На разрабатываемом сайте reserve-menu.com неоходимо сделать карту отелей с метками, которые устанавливаем
как тут например, справа https://ostrovok.ru/hotels/?q=Kharkiv
нужна цена и срок
2. Также нужно сделать возможность оставления отзывов
Задача, чтоб правее видео тут http://reserve-menu.com/hotels/kharkov/gostinitsa-viva был закладка отзывы
Чтоб не было спамщиков, чтоб была хорошая защита, также чтоб не было возможности накрута, я не знаю как это сделать, по айпи или как. Чтоб к каждому отелю можно было оставить 1 отзыв, также при выставлении лайков в закладке отзывы, как на той же страницы http://reserve-menu.com/hotels/kharkov/gostinitsa-viva , чтоб сумировался бал общий. Если Гость уже 1 раз или на стр отеля или в закладке отзывы поставил лайк, то чтоб больше не смог в другом месте
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