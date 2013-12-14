Специалист по друпал 7

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка112 просмотров

Требуется специалист с опытом работы с движком друпал для постоянных доработок интернет - магазина yaport.su

Прошу отвечать специалистов, которые реально уверены в своих силах и готовы сотрудничать постоянно. Если вы из Санкт-Петербурга это будет преимущество. Прошу связаться со мной через аську или скайп.

Drupal
11 лет назад
yaport
Артём 
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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