Специалист по друпал 7

Требуется специалист с опытом работы с движком друпал для постоянных доработок интернет - магазина yaport.su

Прошу отвечать специалистов, которые реально уверены в своих силах и готовы сотрудничать постоянно. Если вы из Санкт-Петербурга это будет преимущество. Прошу связаться со мной через аську или скайп.