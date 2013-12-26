Движок сайта drupal файл с товарами ввиде xml Необходимо написать скрипт для выгрузки товаров с ценами и остатками на сайт yaport.su Работа на постоянной основе на сайте нужно много ...
Нужен простой скрипт - поля, меняющиеся от выбора
Добрый день!
Есть табличка в http://pot2akex.freedomain.thehost.com.ua/lp4/ - нужно, чтобы в зависимости от выбранного размера поля
Пододеяльник
Простыня
Наволочка
менялись. Для каждого товара такая табличка своя - нужна возможность задавать размеры и значения таблички вручную для каждого товара.
Указывайте цену и сроки, пожалуйста. Нужно сегодня до вечера - сомневаюсь, что там есть что-то сложное.
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