Нужен простой скрипт - поля, меняющиеся от выбора

Добрый день!

Есть табличка в http://pot2akex.freedomain.thehost.com.ua/lp4/ - нужно, чтобы в зависимости от выбранного размера поля

Пододеяльник

Простыня

Наволочка

менялись. Для каждого товара такая табличка своя - нужна возможность задавать размеры и значения таблички вручную для каждого товара.

Указывайте цену и сроки, пожалуйста. Нужно сегодня до вечера - сомневаюсь, что там есть что-то сложное.