Есть качественный самопис на ПХП. Нужен програмист со знанием украинского. Возможна оплата почасово или за проект. Нужен ответственный человек, который придерживается сроков. Возможно сотрудничество и в дальнейшем
PHP разработчик
На постоянную удаленную работу, на полную (8 ч. в день) или неполную (2-4 ч.) занятость требуется PHP кодер. Работа – дальнейшая разработка и развитие CMS движка.
Опыт работы от одного года:
- PHP
- MySQL
- JavaScript
- jQuery
- HTML-CSS(хотя бы основы вёрстки)
- Знание английского языка, достаточное для чтения документации
- Хорошая скорость разработки.
Оплата почасовая. В случае плодотворного сотрудничества возможно, что сотрудничество будет длиться годы, работы много.
В ответах просьба указывать свой часовой тариф, ожадаемый график (полная или неполная занятость) и примеры работ.
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