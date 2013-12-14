PHP разработчик

На постоянную удаленную работу, на полную (8 ч. в день) или неполную (2-4 ч.) занятость требуется PHP кодер. Работа – дальнейшая разработка и развитие CMS движка.

Опыт работы от одного года:

- PHP

- MySQL

- JavaScript

- jQuery

- HTML-CSS(хотя бы основы вёрстки)

- Знание английского языка, достаточное для чтения документации

- Хорошая скорость разработки.

Оплата почасовая. В случае плодотворного сотрудничества возможно, что сотрудничество будет длиться годы, работы много.

В ответах просьба указывать свой часовой тариф, ожадаемый график (полная или неполная занятость) и примеры работ.