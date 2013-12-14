Добавить личный кабинет

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Закрыт3 заявки120 просмотров

Есть качественный самопис на ПХП.

Нужен програмист со знанием украинского.

Возможна оплата почасово или за проект. Нужен ответственный человек, который придерживается сроков. Возможно сотрудничество и в дальнейшем

PHP
11 лет назад
igorrebega
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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