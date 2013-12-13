Отредактировать 3 странички

1. На одностраничных сайтах не работает счетчик времени - нужно поправить.

2. Также нужно поправить форму заказа, чтобы там остались только ФИО и номер телефона.

3. Если где-то съехала верстка - поправить.

В итоге должны получиться рабочие продажники-одностраничники, где бы заполнив форму заказа отправлялось письмо на email админа. Файл это делающий (send.php) в приложении к ТЗ.

Исходиники-образцы:

http://a.homawoody.com/

http://m1-shop.ru/www/govoryashiehomyaki/

http://homa.m1-shop.ru/

Все необходимые материалы я предоставил в приложении homyak.rar, которые были скопированы с сайтов выше.