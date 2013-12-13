Создание Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок150 просмотров

Нужно создать Landing Page по продаже футболок.

1. Продающий текст (отзывы, дедлайн, гарантии, и т.д.)

2. Кнопка оплаты на webmoney или Яндекс-деньги

3. Возможность выбора одного из трех размеров.

Предлагайте Вашу цену и покажите ваши работы по создания Landing Page

11 лет назад
webgryg
53 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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