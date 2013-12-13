Описание проекта: Разработать программу с графическим интерфейсом для демонстрации работы программы по алгоритму, все данные во вложении - как и алгоритм, плюс дополнительное описание тут: Алгоритм описывает автоматическое формирование последовательности действии, ...
Создание Landing Page
Нужно создать Landing Page по продаже футболок.
1. Продающий текст (отзывы, дедлайн, гарантии, и т.д.)
2. Кнопка оплаты на webmoney или Яндекс-деньги
3. Возможность выбора одного из трех размеров.
Предлагайте Вашу цену и покажите ваши работы по создания Landing Page
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