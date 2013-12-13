Регистрацию доменных имен (API) - naunet.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Необходима реализация взаимодействия с доменным регистратором naunet.ru в плане регистрации доменных имен.

Документация по управлению услугами с помощью https шлюзов - http://naunet.ru/r/partners/techdoc/

Требования к sdk минимальны:

1) следовать стандарту PSR0 (namespace , autoload)

2) использовать exception в случае возникновения ошибочных ситуаций

11 лет назад
seodes
Юрий 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров