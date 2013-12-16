Нужно для Opencart 1.5.5.1 в корзине после общей стоимости "ИТОГО:" добавить вывод 2 текстовых полей: Итого со скидкой 10% (расчет стоимости: сумма выбранных товаров со 10% скидкой, за исключением товаров из категорий напитков, где ...
Уменьшить загрузку главной страницы сайта
Уменьшит загрузку главной страницы сайта http://maksimum-spb.ru используя сервис http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fmaksimum-spb.ru%2F&tab=desktop (должны быть зелененькие галочки напротив каждого), чтобы внешний вид и функционал сайта остались прежними.
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