Уменьшить загрузку главной страницы сайта

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Завершен2 заявки128 просмотров

Уменьшит загрузку главной страницы сайта http://maksimum-spb.ru используя сервис http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fmaksimum-spb.ru%2F&tab=desktop (должны быть зелененькие галочки напротив каждого), чтобы внешний вид и функционал сайта остались прежними.

11 лет назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
11 лет назад
$35
1 день
Алексей очень хорошо справился с заданием. Результатом доволен. Рекомендую.
Очень хороший заказчик, советую.

Заявки фрилансеров

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
11 лет назад

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