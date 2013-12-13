Создание личного кабинета

Добрый день, необходимо создать следующий функционал:

1. Регистрация/авторизация пользователей

2. Каждый пользователь создает свои переменные в ЛК, названия уникальны (проверка по названиям переменных всех пользователей)

3. Есть обновляемая БД, для каждого пользователя в ЛК нужно выводить соответствующие именно ему данные (определение как раз по созданным им же переменных)

4. Вывод небольшой статистики.

Ищем ответственного исполнителя для долгосрочного сотрудничества.