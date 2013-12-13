Создание личного кабинета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок184 просмотра

Добрый день, необходимо создать следующий функционал:

1. Регистрация/авторизация пользователей

2. Каждый пользователь создает свои переменные в ЛК, названия уникальны (проверка по названиям переменных всех пользователей)

3. Есть обновляемая БД, для каждого пользователя в ЛК нужно выводить соответствующие именно ему данные (определение как раз по созданным им же переменных)

4. Вывод небольшой статистики.

Ищем ответственного исполнителя для долгосрочного сотрудничества.

11 лет назад
ant1
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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