kodtelefona.ru нужен программист, проект на битриксе работа через git на текущий момент есть следующие задачи: последние звонки: реализовать через mongodb популярные звонки: отобразить популярные звонки за ...
Создание личного кабинета
Добрый день, необходимо создать следующий функционал:
1. Регистрация/авторизация пользователей
2. Каждый пользователь создает свои переменные в ЛК, названия уникальны (проверка по названиям переменных всех пользователей)
3. Есть обновляемая БД, для каждого пользователя в ЛК нужно выводить соответствующие именно ему данные (определение как раз по созданным им же переменных)
4. Вывод небольшой статистики.
Ищем ответственного исполнителя для долгосрочного сотрудничества.
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