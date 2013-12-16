Доброго времени суток! Стоит задача сделать поверх плеера Uppod показ рекламных блоков (поверх flash плеера div блок). При первом нажатии на кнопку плей или клику по экрану плеера, запускался обратный отсчет (15 секунд), после чего ...
Нужно написать 2 js скрипта (jquery)
1) Есть область контента и прямоугольные элементы. Нужно чтобы по наведению на эти элементы вылезали всплывающие блоки (тултипы) с картинкой и описанием, но при этом чтобы они отталкивались от границ области контента (или окна)
2) исправить работоспособность jcarousel, сейчас работает в 2х режимах (узкий и широкий) при этом в широком количество элементов глючит и показывает меньше чем есть
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