Нужно написать 2 js скрипта (jquery)

1) Есть область контента и прямоугольные элементы. Нужно чтобы по наведению на эти элементы вылезали всплывающие блоки (тултипы) с картинкой и описанием, но при этом чтобы они отталкивались от границ области контента (или окна)

2) исправить работоспособность jcarousel, сейчас работает в 2х режимах (узкий и широкий) при этом в широком количество элементов глючит и показывает меньше чем есть

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