Настроить-переделать пост данных из другой колонки

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Завершен1 заявка131 просмотр

Нужно поменять чтобы форма постила workers.id вместо workers.worker (как это работает сейчас)...

Форма: www.test.mobilehangars.ru/tabelis

Файл формы на фтп: www.test.mobilehangars.ru/tabelis/index.php

Скриншот: www.test.mobilehangars.ru/tabelis/task2.gif

Для теста выберите поля что помечены красным и зеленым, нажмите субмит (в низу) и посмотрите в таблицу raboty поле worker. Там должно появиться id из таблицы workers (id.workers) а не как сейчас вписывает (workers.worker).

Для просмотра ссылок нужно прописать IP сервера в windows hosts файле: 85.17.194.221 www.test.mobilehangars.ru

11 лет назад
vingida
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lucky_luk
Иванович 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Чётко и понятно изложено, протестировано и сразу же оплачено. Приятно было работать, буду рад сотрудничеству в дальнейшем.

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lucky_luk
Иванович 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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