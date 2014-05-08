Настроить-переделать пост данных из другой колонки

Нужно поменять чтобы форма постила workers.id вместо workers.worker (как это работает сейчас)...

Форма: www.test.mobilehangars.ru/tabelis

Файл формы на фтп: www.test.mobilehangars.ru/tabelis/index.php

Скриншот: www.test.mobilehangars.ru/tabelis/task2.gif

Для теста выберите поля что помечены красным и зеленым, нажмите субмит (в низу) и посмотрите в таблицу raboty поле worker. Там должно появиться id из таблицы workers (id.workers) а не как сейчас вписывает (workers.worker).

Для просмотра ссылок нужно прописать IP сервера в windows hosts файле: 85.17.194.221 www.test.mobilehangars.ru