Нужен готовый проект для call центра, для презентации. Возможность подключения SIP аккаунта, должны быть несколько отчетов (нагрузка на линии, занятость линий и подобные). На любом языке программирования.
Настроить-переделать пост данных из другой колонки
Нужно поменять чтобы форма постила workers.id вместо workers.worker (как это работает сейчас)...
Форма: www.test.mobilehangars.ru/tabelis
Файл формы на фтп: www.test.mobilehangars.ru/tabelis/index.php
Скриншот: www.test.mobilehangars.ru/tabelis/task2.gif
Для теста выберите поля что помечены красным и зеленым, нажмите субмит (в низу) и посмотрите в таблицу raboty поле worker. Там должно появиться id из таблицы workers (id.workers) а не как сейчас вписывает (workers.worker).
Для просмотра ссылок нужно прописать IP сервера в windows hosts файле: 85.17.194.221 www.test.mobilehangars.ru
Выбранный исполнитель
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