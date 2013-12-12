Создание личного кабинета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок159 просмотров

Сайт написан на HTML без каких либо CMS. Необходимо написать простой личный кабинет с авторизацией по логину и паролю. В личном кабинете необходимо отображать данные из БД MySQL. Внешний вид кабинета и формы авторизации во вложении. Так же во вложении примерная структура БД. В БД есть 2 таблицы - таблица пользователей и таблица с данными.

HTMLMySQL
11 лет назад
evgeniyp11
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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