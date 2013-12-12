Здравствуйте есть сайт стоит на движке самопис ПХП Все работает верно (принт в приложении) 1.Ндс при добавлении товара в корзину,в админке ставится любой кроме 0 ! нужно что бы была возможность ...
Создание личного кабинета
Сайт написан на HTML без каких либо CMS. Необходимо написать простой личный кабинет с авторизацией по логину и паролю. В личном кабинете необходимо отображать данные из БД MySQL. Внешний вид кабинета и формы авторизации во вложении. Так же во вложении примерная структура БД. В БД есть 2 таблицы - таблица пользователей и таблица с данными.
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