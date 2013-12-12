Создание личного кабинета

Сайт написан на HTML без каких либо CMS. Необходимо написать простой личный кабинет с авторизацией по логину и паролю. В личном кабинете необходимо отображать данные из БД MySQL. Внешний вид кабинета и формы авторизации во вложении. Так же во вложении примерная структура БД. В БД есть 2 таблицы - таблица пользователей и таблица с данными.