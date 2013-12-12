Доработать java script

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок176 просмотров

К скрипту:

Нужно прикрутить функцию:

$(function() {

$('html, body').animate({'scrollTop':'500px'});

});

Чтобы она срабатывала от параметра: disableLink: false

HTMLJava
11 лет назад
criaton
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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