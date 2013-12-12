Требуется специалист который сможет сделать и настроить подписку по E-mail на сайт? Блог находится не на движке. Жду ваш предложение. Желательно обращаться через скайп.
Доработать java script
К скрипту:
Нужно прикрутить функцию:
$(function() {
$('html, body').animate({'scrollTop':'500px'});
});
Чтобы она срабатывала от параметра: disableLink: false
Заявки фрилансеров
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