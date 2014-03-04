Слайдер товаров с возможностью заказа

Схематично слайдер показан на приложенном рисунке. Как должно работать:

- в настройках задаётся количество товара, добавляются сами товары (каждый товар это - артикул, название, описание, цена и картинка отдельным файлом images/"артикул.jpg")

- по умолчанию показывается первый товар

- в слайдере можно прокручивать влево/вправо товары, по нажатию на товар он заменяет собой предыдущий на странице и показываются его данные (название, картинка, описание, цена)

- по нажатию кнопки "Добавить к заказу" - товар добавляется к заказу, что отображается внизу в форме "Ваш заказ", где можно изменять количество, можно удалить товар из заказа

- по нажатию отправить заказ, данные передаются другому скрипту (артикулы, количества товаров, данные заказчика)