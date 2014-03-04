Нужно перенастроить магазин работающий на VirtueMart на новую версию платежного сервиса ИНТЕРКАССА 2.0. Сейчас все работает нужно перенастроить на новую версию. https://new.interkassa.com/files/docs/IK2.SCI.Protocol.v0.9.5.pdf
Слайдер товаров с возможностью заказа
Схематично слайдер показан на приложенном рисунке. Как должно работать:
- в настройках задаётся количество товара, добавляются сами товары (каждый товар это - артикул, название, описание, цена и картинка отдельным файлом images/"артикул.jpg")
- по умолчанию показывается первый товар
- в слайдере можно прокручивать влево/вправо товары, по нажатию на товар он заменяет собой предыдущий на странице и показываются его данные (название, картинка, описание, цена)
- по нажатию кнопки "Добавить к заказу" - товар добавляется к заказу, что отображается внизу в форме "Ваш заказ", где можно изменять количество, можно удалить товар из заказа
- по нажатию отправить заказ, данные передаются другому скрипту (артикулы, количества товаров, данные заказчика)
Выбранный исполнитель
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