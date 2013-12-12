Техническая сторона сайтов, html5 + jquery+cms

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок189 просмотров

Привет. Мы дизайн студия. Ищем программистов или команду на сотрудничество для необычных проектов.

Всякие скриптовые решения. html 5 анимация. jquery, подгрузка, листание, работа с видео, html5 плееры, видео на фоне сайта и тд.

+ установка на движок, желательно modx.

Верим только тем, у кого есть что показать из такого.

Например sksd.ru/

HTMLjQueryMODX
11 лет назад
dzendesign
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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