Магазин на EximusCommerce - yii framework

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Требуется привести вертску в соответствие с макетами, запрогить и донастроить.

Магазин разработан на EximusCommerce плюс yii framework. БЮджет и сроки обсуждаемы.

Yii
11 лет назад
1z2x3c
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров