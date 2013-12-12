Небольшие правки на сайтах на Битриксе

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Закрыт2 заявки127 просмотров

Нужно будет настроить вывод подкатегорий в каталоге, настроить группы в обучении и обновление битрикса(проблема с БД).

11 лет назад
Fridrih_Erkh
Никита 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров