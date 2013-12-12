Скрипт публикации на доски объявлений из YML файла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок115 просмотров

Нужно создать (найти, продать, посоветовать) скрипт (плагин к браузеру, любое другое решение), которое поможет сделать выгрузку всех товаров из сайта на доску объявлений.

Данные о товарах экспортируются из сайта в Yandex Market XML формат (YML).

Нужно брать эти данные и публиковать на доски объявлений.

Можно в автоматическом режиме,

но заполненной формы в браузере уже достаточно, чтобы оставалось только submit нажать.

Хорошо, если скрипт будет более-менее универсальный, чтобы изменив настройки, можно было публиковать на другую доску, например Сландо.

Но минимальный функционал - публикация на KidStaff.com.ua - достаточно.

11 лет назад
VVitovt
Тицкий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

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