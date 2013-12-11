Установление реферального хвоста

Нужно:

- «Реферальный хвост»: необходимо знать с какого сайта и сколько пришло пользователей, а также сколько из них оставили заявки: нажали кнопку «заказать», «заказать звонок».(все кнопки)

- результаты должны приходить в виде письма на почту: после заполнения формы обратной связи (имя, тел, email), на почту кроме этих данных должен приходить ключевик/объявление из яндекс директа или другой площадки по которому посетитель кликнул и попал на сайт.

Нужно быстро