Установление реферального хвоста

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка78 просмотров

Нужно:

- «Реферальный хвост»: необходимо знать с какого сайта и сколько пришло пользователей, а также сколько из них оставили заявки: нажали кнопку «заказать», «заказать звонок».(все кнопки)

- результаты должны приходить в виде письма на почту: после заполнения формы обратной связи (имя, тел, email), на почту кроме этих данных должен приходить ключевик/объявление из яндекс директа или другой площадки по которому посетитель кликнул и попал на сайт.

Нужно быстро

11 лет назад
kachasa_
Марина 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров