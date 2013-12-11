Сделать плагин вывода новостей.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок107 просмотров

Сделать плагин вывода новостей для сайта на ВордПресс. Плагин должен выводить новости по таким параметрам: новое/популярное/комментируемое. Касательно вывода популярных записей, то этот пункт должен быть реализован по принципу - вывод записей, которые имеют наибольшее кол-во просмотров, не за все время существования сайта, а за 7-10 дней. То же самое нужно сделать для "комментируемое" + отдельно кол-во дней. В обоих случаях, нужно сделать чтобы я мог самостоятельно выбирать кол-во дней.

Сейчас ни с помощью плагина ни каким-либо др. образом кол-во просмотров страниц на сайте не подсчитывается, поэтому необходимо также реализовать и эту функцию. Все нужно сделать в одном плагине, который будет выводится в сайдбаре и на главной странице, т.е. + вопросы верстки, связанные с размещением и выводом. Выглядеть это должно примерно как здесь http://dynamo.kiev.ua.

Присылайте предложения с примерной ценой работы и сроками!

WordPress
11 лет назад
Zora
Юрий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Вставить виджет на сайт

    $10

    Нужно вставить виджет( News Widget - jQuery Plugin) на сайт одностраничник (HTML с использованием параллакса) Более подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю судя по портфолио. Убедительная просьба в личку не писать ...

    HTMLjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен сложный генератор QR-кодов

    Нужно создать генератор QR-кодов по типу как здесь http://clck.ru/F-sM (три цвета, вставка в центр кода короткой фразы или слова.) так же можно посмотреть генерируемый пример QR-код в прикрепленном к проекту файле ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить модуль XFields для DLE10

    Привет всем. Необходимо доработать стандартный модуль XFields для DLE 1 - Добавить тип поля CheckBox (соотв. значение по умолчанию выбирается в появившемся CheckBox - см. в админке - доп. поля - добавить ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищем грамотных прогеров и тестеров. Дорого.

    $5000

    Здравствуйте. Сфера: разработка ПО для крупных гос. и муницип. учреждений. --------------------Базовые требования как к разработчикам так и тестерам: 1. Знание английского языка, навыки определения и устранения технических проблем (например, если что-то ...

    AJAXJavajQueryLinux
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выявить ошибку в работе скрипта

    $5

    Имеется скрипт, на локалке и на большинстве хостингов работает как положено, но на нужном мне хостинге почему-то работает не корректно. Вообщем нужно найти причину по которой он не хочет работать

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Установить скрипт аукциона

    $15

    Имеется скрипт аукциона. Если быть точнее дамп существующего аукциона. Нужно поставить его на тест хостинг и дать инструкцию для дальнейшего переноса на основной хостинг. То есть что нужно будет изменить и в каких файлах. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правка багов интернет-магазина на битрикс

    $50

    Добрый день! Необходимо поправить несколько багов в интернет-магазине на битрикс. Баги связаны с отображением шаблона и работой "живого поиска". Пишите, обсудим. P. S. Техподдержку и т. п. не предлагать, нужно просто ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Система тегов

    Необходимо написать PHP модуль, с помощью которого будут создаваться и управляться теги на сайте (Облако тегов). Модуль нужен к купонной сборке adCMS http://www.cpasoft.ru/docs.html?faq=6 Сайт, для которого нужен модуль http://pluminus.ru/ ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад