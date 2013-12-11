Сделать плагин вывода новостей для сайта на ВордПресс. Плагин должен выводить новости по таким параметрам: новое/популярное/комментируемое. Касательно вывода популярных записей, то этот пункт должен быть реализован по принципу - вывод записей, которые имеют наибольшее кол-во просмотров, не за все время существования сайта, а за 7-10 дней. То же самое нужно сделать для "комментируемое" + отдельно кол-во дней. В обоих случаях, нужно сделать чтобы я мог самостоятельно выбирать кол-во дней.

Сейчас ни с помощью плагина ни каким-либо др. образом кол-во просмотров страниц на сайте не подсчитывается, поэтому необходимо также реализовать и эту функцию. Все нужно сделать в одном плагине, который будет выводится в сайдбаре и на главной странице, т.е. + вопросы верстки, связанные с размещением и выводом. Выглядеть это должно примерно как здесь http://dynamo.kiev.ua.

Присылайте предложения с примерной ценой работы и сроками!