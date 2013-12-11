Установить скрипт аукциона

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки103 просмотра

Имеется скрипт аукциона. Если быть точнее дамп существующего аукциона. Нужно поставить его на тест хостинг и дать инструкцию для дальнейшего переноса на основной хостинг. То есть что нужно будет изменить и в каких файлах.

Бюджет от 300-500 рублей

11 лет назад
auk
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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