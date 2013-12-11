Установить скрипт аукциона

Имеется скрипт аукциона. Если быть точнее дамп существующего аукциона. Нужно поставить его на тест хостинг и дать инструкцию для дальнейшего переноса на основной хостинг. То есть что нужно будет изменить и в каких файлах.

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