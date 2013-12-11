Создать сервис трансляции видео на сайт с вебкамер

Требуется добавить на сайт такой сервис:

- я установлю веб камеру и хочу с этой веб камеры транслировать видео на свой сайт(на отдельную страницу)

Т.е. мне нужна страница на которой будет кнопка "включить он-лайн камеру"

Я на этой странице нажимаю кнопку и видео с моей веб камеры подключенной к компьютеру начинает транслироваться на моем сайте.

При этом у меня будет несколько компьютеров и соответственно камер. Я хочу что б была страница(на подобии Ютуб) по центру сверху большой экран, а справа перечень видео (только это не загруженные видео а подключенные камеры) и я могу нажать на любую камеру и смотреть в он-лайне с нее видео.

И что бы любой человек который захочет тоже транслировать видеосо своей веб камеры мог нажать кнопку "включить он-лайн камеру" и его видео стало доступно всем пользователям сайта, ну типа было справа (как в Ютуб).

Если пользователь отключит свою веб-камеру то его видео должно изчезнуть из поиска и стать недоступным для просмотра остальным посетителям сайта.

Поиск тоже должен осуществлятся на подобии Ютуба (т.е. в строке сверху) Поиск нужен так как я предполагаю что будет очень много подключенных веб камер.