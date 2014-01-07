Требуется web-программист, для работы над женской социальной сетью. Требования - Опыт работы с PHP от 2-х лет - Опыт работы с Yii обязателен, приветствуется знание других фреймворков - Опыт работы с ...
Подключение и Переделка шаблона Joomla
ЗАДАЧА
1. Прикрутить новый шаблон http://template-joomla.ru/shablony-joomshaper/item/472-js-shaper-megadeal рабочий (на джумле) к домену
2. В верхнем блоке быстрых ссылок (над строкой поиска) разместить 3 ссылки с маленькими иконками. При нажатии на ссылки открывается всплывающее окно с текстово-графической информацией.
3 Скрыть регистрацию
4 Упростить корзину (форма будет содержать только имя и телефон)- то есть убрать лишнее
5 Убрать регистрацию в верхней шапке.
6. Полностью русифицировать сайт.
7. Скрыть блоки Follow us и Payment Method в нижней части сайта.
8. Установить стиль шаблона Preset 5.
9. Убрать строку поиска и вместо него написать телефон и Заказать обратный звонок.
10. При нажатии на ссылку “Заказать обратный звонок” открывается всплывающее окно в котором нужно заполнить 2 поля Имя и Телефон, а также кнопка Отправить. После нажатия кнопки отправить письмо с заполненными полями отправляется на почту.
11. Проверить возможность добавления нескольких фотографий к товару (при отсутствии возможности – доработать этот блок).
12. Баннеры в левом блоке под меню сделать со ссылками на внутренние страницы сайта, или внешние сайты.
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