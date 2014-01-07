Подключение и Переделка шаблона Joomla

ЗАДАЧА

1. Прикрутить новый шаблон http://template-joomla.ru/shablony-joomshaper/item/472-js-shaper-megadeal рабочий (на джумле) к домену

2. В верхнем блоке быстрых ссылок (над строкой поиска) разместить 3 ссылки с маленькими иконками. При нажатии на ссылки открывается всплывающее окно с текстово-графической информацией.

3 Скрыть регистрацию

4 Упростить корзину (форма будет содержать только имя и телефон)- то есть убрать лишнее

5 Убрать регистрацию в верхней шапке.

6. Полностью русифицировать сайт.

7. Скрыть блоки Follow us и Payment Method в нижней части сайта.

8. Установить стиль шаблона Preset 5.

9. Убрать строку поиска и вместо него написать телефон и Заказать обратный звонок.

10. При нажатии на ссылку “Заказать обратный звонок” открывается всплывающее окно в котором нужно заполнить 2 поля Имя и Телефон, а также кнопка Отправить. После нажатия кнопки отправить письмо с заполненными полями отправляется на почту.

11. Проверить возможность добавления нескольких фотографий к товару (при отсутствии возможности – доработать этот блок).

12. Баннеры в левом блоке под меню сделать со ссылками на внутренние страницы сайта, или внешние сайты.