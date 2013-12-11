Доработать функцию на сайте

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Закрыт4 заявки133 просмотра

Проблема следующая:

заходим на сайт http://prostoreal.cz/?lang=ru

на главной в поиске выбираем любой тип, сайт автоматов показывает количество предложений.

Проблема: если нажать посмотреть результаты, сайт переходит на чешскую версию.

Нужно что бы он показывал на русской версии. В чешской версии работает нормально.

Есть идеи и предложения?

11 лет назад
rusnac
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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