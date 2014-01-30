Модуль On-Line консультации

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка111 просмотров

Для джумлы 1.5.-1.7 модуль on-line консультации через Jabber приложение IMO(имеется сервер)

пример

j i vo site.ru

ji vo site.ru/mobile (уберите пробелы)

Joomla
11 лет назад
kiobros
51 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Caustic
Сергей 
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-5)
11 лет назад
$100
2 дня
Работу сделали, проект закрыт. Всем спасибо.
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Caustic
Сергей 
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-5)
11 лет назад

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