Ищу опытного программиста с отличным знанием своего дела. Умение разбираться в чужом коде обязательно. Придется работать с проектами не только на стандартных cms, но и на самописных. Большим плюсом будет знание фреймворков. ...
Необходимо доделать сайт
Ситуация следующая. Разработчик взял 60% оплаты и пропал. Теперь сайт стоит недоделанный, необходимо срочно закончить.
Точно знаю что не работает заказ товара, остальное вроде нормально, но надо проверять
Сайт который нужно закончить http://test.kalopriemniki.net/ CMS - ShopScript. Сайт является клоном http://www.mystoma.ru/ все исходники берутся с него, только дизайн другой.
работать нужно быстро, поэтому указывайте сроки выполнения.
Бюджет 4000р
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