Исправить скрипт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки153 просмотра

Нужно исправить фильтр сортировки товара по свойствам, нужно чтобы настройки формы "Фильтр" товара сохранялись, не только на первой, но и на след страницах результатов сортировки, чтоб он хранил настройки формы (http://megamarket.lg.ua/index.php/televizory/)

11 лет назад
FreetimeMega
Денис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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