Очень срочно требуется человек разбирающий в InstantCMS 1.10.3 - для создания и редактирования модулей для сайта ) желательно свободный - так как работы хватает ) пишите сразу в скайп Skype ...
Исправить скрипт
Нужно исправить фильтр сортировки товара по свойствам, нужно чтобы настройки формы "Фильтр" товара сохранялись, не только на первой, но и на след страницах результатов сортировки, чтоб он хранил настройки формы (http://megamarket.lg.ua/index.php/televizory/)
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