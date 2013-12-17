Простой модуль для DLE

Нужно сделать что то на подобие balance_account_v.0.2 для DLE.

админа>

Цель сделать в админке таблицу со списком обработок заявок на выплаты.

Номер заявки (id),

дата,

Логин пользователя (username),

имя пользователя,

Сумма (balance),

Реквизиты (берутся из полей xfields[iban], xfields[bic])

и два статуса одобрить и отказать в выплате.

так же чтоб можно было смотреть список всех логов по отдельности одобренных и отказанных выплат.

сайт>

в профиле пользователя надо сделать баланс пользователя, и подать заявку на выплату, реквизиты должны браться из доп. полей пользователя. И в профиле должен быть список с таблицей статистикой выплат за каждый месяц, номер выплаты, дата, сумма, реквизиты и статус выплаты.

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