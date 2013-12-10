Здравствуйте. Нужно изменить днс Goddaddy на днс хостинга Амазон.
Программист
требуется программист для работы над проектом, реализованном на фреймворке django. задачи: фиксинг текущих багов и доработка функционала проекта с паре с другим программистом. (в т.ч. разработка клиентского JS кода)
плюсом будет:
знание методов оптимизации вэб-приложений.
знакомство с другими python-фреймворками
знание других серверных языков
работа в *nix системе
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