Программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

требуется программист для работы над проектом, реализованном на фреймворке django. задачи: фиксинг текущих багов и доработка функционала проекта с паре с другим программистом. (в т.ч. разработка клиентского JS кода)

плюсом будет:

знание методов оптимизации вэб-приложений.

знакомство с другими python-фреймворками

знание других серверных языков

работа в *nix системе

DjangoJavaScriptPython
11 лет назад
BofC
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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