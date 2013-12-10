Необходимо прикрутить и настроить импорт из CSV движок OpenCart http://app.marketmixer.net/ аргументированное увеличение бюджета
Доработка шаблона Wordpress или иное решение
Необходимо решение для сайта недвижимости.
Пока ориентировочно остановились на Wordpress вот с таким шаблоном:
Варианта два:
1. Если можно, то доработать этот шаблон.
2. Предложить своё решение, можно на другой CMS.
Требуемый функционал сайта: регистрация пользователей, размещение ими объявлений по недвижимости, подробный настраиваемый поиск по объявлениям, сортировка списка объявлений, размещение статей, медиаматериалов, общий поиск по сайту – в общем типовое решение по сайту недвижимости.
В образце главным образом не устраивает функционал в части поиска и работы с объявлениями.
Что нужно:
- более широкие возможности поиска - по любым параметрам объектов, например, по площади, по этажности и .т.п. В идеале хотелось бы самостоятельно задавать произвольное количество характеристик объектов, как текстовые, так и числовые, создавая тем самым шаблон объявления, который будут заполнять пользователи;
- работа со списком выбранных объявлений - сортировка по параметрам (по цене, площади и т.п.);
- отображение на яндекс-карте как самого объекта, так и всей группы выбранных объявлений (яндекс-карта располагается внизу выбранного списка и каждого конкретного объявления);
- блок "новые объявления" должен отображать с указанием даты все добавленные объявления в порядке устаревания);
- блок слева "статьи" должен заменён блоком "категории недвижимости" со списком категорий, при нажатии на категорию открывается список всех объектов данной категории;
- работа с объявлениями – поднятие в списке, выделение цветом – реализовать через права пользователей;
- изменить работу с фотографиями в объявлении – в примере одно фото основное большое, а остальные маленькие. Нужно, чтоб при нажатии на маленькое оно становилось на место основного, а галерея запускалась бы только при нажатии на большое фото.
- автоматическое изменение размер загружаемого фото до установленных размеров;
- предусмотреть блок «опросы»;
- дизайн должен быть нейтральным, типа как в примере, желательно выбирать цвета оформления.
Иные пожелания по мелочи, которые оговорим непосредственно при начале работы.
Также интересует последующая поддержка проекта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Нужен ответственный, не пропадающий программист для текущих работ по проекту. Знания: - JQuery, JS, AJAX; - CSS; - Twig; - не бояться ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую! Требуются ответственные программисты на удалёнку. Желательно иметь возможность постоянно быть на связи. Необходимые знания: PHP, MySQL, javascript и т.д. (просьба указывать уровень ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, нужно подключить сайт к системе smscoin.com или ей подобной Добавить так называемую систему смс-ключ.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $15
при миграции сайта на другой хостинг одна база сломалась, нужно починитьВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо корректно настроить систему отслеживания Электронной Торговли Google Analytics для электронного магазина. Магазин создан на платформе Joomla. Базовая работа Google Analytics уже настроена. Напишите был ли у Вас опыт настройки Электронной торговли в Google ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте,есть сайт. В приложении джипег таблицы,она сверстана. Необходимо в нее парсить данные со следующих ресурсов (фильтр верхний не нужен),только парсинг и разбивка на страницы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо перепрограммировать онлайн-каталог на вордпресc (smmarketing.bz/catalog_bt... Адаптивная верстка реализована через Gymby Framework (gumbyframework.com/) Вот некоторые доработки(остальное в полном ТЗ ниже): 1) Добавить функцию авторизации через соц. сети ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно несколько скриптов поставить, сайт на MODX. Это стандартный слайдер крутилка и второй скрипт при наведении на одну из кнопок у нас появляется одна из картинок на другом слайдере, ну ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно исправить ошибку при расширенном поиске.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад