Доработка шаблона Wordpress или иное решение

Необходимо решение для сайта недвижимости.

Пока ориентировочно остановились на Wordpress вот с таким шаблоном:

http://demo1.cmsprosto.ru/

Варианта два:

1. Если можно, то доработать этот шаблон.

2. Предложить своё решение, можно на другой CMS.

Требуемый функционал сайта: регистрация пользователей, размещение ими объявлений по недвижимости, подробный настраиваемый поиск по объявлениям, сортировка списка объявлений, размещение статей, медиаматериалов, общий поиск по сайту – в общем типовое решение по сайту недвижимости.

В образце главным образом не устраивает функционал в части поиска и работы с объявлениями.

Что нужно:

- более широкие возможности поиска - по любым параметрам объектов, например, по площади, по этажности и .т.п. В идеале хотелось бы самостоятельно задавать произвольное количество характеристик объектов, как текстовые, так и числовые, создавая тем самым шаблон объявления, который будут заполнять пользователи;

- работа со списком выбранных объявлений - сортировка по параметрам (по цене, площади и т.п.);

- отображение на яндекс-карте как самого объекта, так и всей группы выбранных объявлений (яндекс-карта располагается внизу выбранного списка и каждого конкретного объявления);

- блок "новые объявления" должен отображать с указанием даты все добавленные объявления в порядке устаревания);

- блок слева "статьи" должен заменён блоком "категории недвижимости" со списком категорий, при нажатии на категорию открывается список всех объектов данной категории;

- работа с объявлениями – поднятие в списке, выделение цветом – реализовать через права пользователей;

- изменить работу с фотографиями в объявлении – в примере одно фото основное большое, а остальные маленькие. Нужно, чтоб при нажатии на маленькое оно становилось на место основного, а галерея запускалась бы только при нажатии на большое фото.

- автоматическое изменение размер загружаемого фото до установленных размеров;

- предусмотреть блок «опросы»;

- дизайн должен быть нейтральным, типа как в примере, желательно выбирать цвета оформления.

Иные пожелания по мелочи, которые оговорим непосредственно при начале работы.

Также интересует последующая поддержка проекта.