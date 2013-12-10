Прикрутить импорт из csv

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки142 просмотра

Необходимо прикрутить и настроить импорт из CSV

движок OpenCart

http://app.marketmixer.net/

аргументированное увеличение бюджета

Opencart
11 лет назад
denvep
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
28 отзывов

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Нет заявок фрилансеров