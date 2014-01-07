Полный доступ к FTP лично! Админка nametest01.info/admin.php Логин admin Пароль admin Здесь в админке http://floomby.ru/s2/A4CU9X сделать так что бы можно было выбирать заявки галками и сделать кнопку выбрать все ...
Алгоритм поиска дублей картинок для сайта
Алгоритм поиска дублей картинок для сайта задание в приложение от вас сроки и бюджет
Выбранный исполнитель
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