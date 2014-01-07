Алгоритм поиска дублей картинок для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка167 просмотров

Алгоритм поиска дублей картинок для сайта задание в приложение от вас сроки и бюджет

11 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mootal
Артём 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$185
4 дня
Выполнил работу оперативно и должным образом! Отличный специалист! Отличное соотношение цены и качества!
Спасибо Антону за интересную задачу. Все возникающие в ходе выполнения задачи неясности и проблемы в итоге были решены к обоюдному удовлетворению сторон.

Заявки фрилансеров

mootal
Артём 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад