Приветствую, сайт (на cms wordpress) стал оказывать чрезмерную нагрузку на CPU сервера. От хостера поступило требование снизить нагрузку до предельно допустимой. «Для снижения нагрузки следует оптимизировать скрипты, исключить выполнение ...
Каталог статей на joomla
Добрый день! Нужно сделать сайт каталога статей на joomla 2.5 или 3,0 и компонет k2 . Сайт вроде такого http://www.rusarticles.com/ Если есть другие варианты по поводу компонента пишите! И самое главное Ваша цена вопроса?
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