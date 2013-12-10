Каталог статей на joomla

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Закрыт3 заявки193 просмотра

Добрый день! Нужно сделать сайт каталога статей на joomla 2.5 или 3,0 и компонет k2 . Сайт вроде такого http://www.rusarticles.com/ Если есть другие варианты по поводу компонента пишите! И самое главное Ваша цена вопроса?

Joomla
11 лет назад
avelux
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

msktomin
Томин 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

msktomin
Томин 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад