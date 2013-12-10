Карта с поясами стоимости доставки.

Есть интрнет магазин который доставляет товары по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Вся зона Спб стоит 550 руб. Нужно я помощью яндекс api нарисовать эту зону и от неё "круги" с градацией по 1 км, где цена доставки возрастает на 30 руб. (Цена дставки за эту зону равна 30 руб. /км.)