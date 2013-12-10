Карта с поясами стоимости доставки.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки133 просмотра

Есть интрнет магазин который доставляет товары по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Вся зона Спб стоит 550 руб. Нужно я помощью яндекс api нарисовать эту зону и от неё "круги" с градацией по 1 км, где цена доставки возрастает на 30 руб. (Цена дставки за эту зону равна 30 руб. /км.)

11 лет назад
sklad161
Олег 
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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