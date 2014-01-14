Главное меню для интернет-магазина на Битриксе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок196 просмотров

Есть интернет магазин на Битриксе http://aleanza-shop.com

Необходимо сделать главное меню. ТЗ в файле.

Предлагайте стоимость и сроки.

11 лет назад
Aleanza
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

it_1989
Ольга 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$40
2 дня
Ольга отлично справилась с заданием, быстрый выход на связь, адекватная оценка работы. Рекомендую как надежного и исполнительного фрилансера!
Приятно работать. Понятное ТЗ, быстрая проверка и своевременная оплата, всегда на связи.

Заявки фрилансеров

it_1989
Ольга 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад