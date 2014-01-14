Необходимо создать в шапке сайта на Drupal дополнительный блок с информацией
Главное меню для интернет-магазина на Битриксе
Есть интернет магазин на Битриксе http://aleanza-shop.com
Необходимо сделать главное меню. ТЗ в файле.
Предлагайте стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
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