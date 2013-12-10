Перенос товаров с Virtuemart в JoomShoping.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки139 просмотров

Есть на магазин на Virtuemart нужно перенести на JoomShoping, правка карточек товара формы заявки. Приведение в нужный вид.

11 лет назад
vladimirvvv
Владимир 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров