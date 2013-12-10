Требуется емайл рассылка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки120 просмотров

Требуется создать емаил рассылку и разослать сегодня. Адреса клиентов есть.

Нужно сделать грамотно что бы не попало в спам и тп.

Оплата на выбор исполнителя. Желателен опыт и знание дела.

11 лет назад
outseo
42 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров