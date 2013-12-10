Магазин работает на shop-script 5 Админку и фтп предоставим для работы Примеры плагинов прикрепил при установке реализует требуемый функционал. и в админке фреймворка ...
Требуется емайл рассылка
Требуется создать емаил рассылку и разослать сегодня. Адреса клиентов есть.
Нужно сделать грамотно что бы не попало в спам и тп.
Оплата на выбор исполнителя. Желателен опыт и знание дела.
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