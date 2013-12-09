Веб-программист.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок180 просмотров

Постоянная задача для множества сайтов.

Купить домен , хостинг, направить домен, залить на хостинк, сграбить указанный сайт, почистить, установить php скрипты, подключить лэндинг к партнёрке, протестировать.

Нужен специалист для долгосрочного сотрудничества. 5 дней в неделю онлайн.

PHP
11 лет назад
gallardo-brillia
Николай 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров