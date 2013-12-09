Необходимо сделать форму на сайте, которая бы могла отображаться на странице сайта прямо в статье в виде. В её поля можно было бы вводить свои данные и после всего, можно было бы ...
Веб-программист.
Постоянная задача для множества сайтов.
Купить домен , хостинг, направить домен, залить на хостинк, сграбить указанный сайт, почистить, установить php скрипты, подключить лэндинг к партнёрке, протестировать.
Нужен специалист для долгосрочного сотрудничества. 5 дней в неделю онлайн.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте . Я столкнулся с проблемой выбора квалифицированных специалистов для поддержки моего сайта. Я ценю людей, которые обладают креативным мышлением, знаниями, опытом, а главное — желанием работать. И знания сайты Ucoz , HTML5 ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется толковый веб-программист для доработки функционала одностраничного сайта. С опытом реализации подобных вещей. Что конкретно нужно: 1.Настроить формы отправки заявок с функцией перетаскивания файла, который нужно перетащить мышью ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Подключение таобао апи + малая верстка Оплата по факту (Или полная оплата с протекцией)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $5
Здравствуйте,в приложении принт скрин,парсеры перестали грабить каждодевную информацию,необходимо поправить сегодня ,жду предложенийВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно написать скрипт на PHP следующего характера: есть два txt файла - categories.txt и words.txt (или две textarea) Берем первую строку из categories.txt и собираем все слова содержащие эту строку в файле words.txt ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Для сайта на движке DLE нужно сделать вход через стим. Для знающего PHP и эту cms работа не сложная на один вечер. Вход должен быть как тут http://steammoney.com/trade/ Кто ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Надо подключить и настроить jqplot ( Библиотека jquery) jqplot.com - оф. сайт. Надо подключить на обычную html страничку данный скрипт. Саму страничку я дам. Принцип работы: Слева ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо написать модуль для загрузки стоимости товаров из Excel файла в каталог Интернет-магазина www.anserglob.md Сайт разработан на MODXВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад