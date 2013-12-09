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Парсер для Интернет-магазина
Необходимо написать модуль для загрузки стоимости товаров из Excel файла в каталог Интернет-магазина www.anserglob.md Сайт разработан на MODX
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