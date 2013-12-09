Парсер для Интернет-магазина

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Закрыт4 заявки175 просмотров

Необходимо написать модуль для загрузки стоимости товаров из Excel файла в каталог Интернет-магазина www.anserglob.md Сайт разработан на MODX

MODX
11 лет назад
Omelic
60 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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